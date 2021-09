Verstappen doet rustig aan in eerste vrije training, Bottas weer snel in Sotsji

Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Rusland - Getty Images

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Rusland zijn kruit droog gehouden. De Nederlander van Red Bull kwam in totaal tot dertien rondes, verreweg de minste van het veld. In die dertien rondes wist Verstappen de derde tijd neer te zetten, iets meer dan tweetienden langzamer dan Valtteri Bottas, die uiteindelijk 25 keer rondging op de baan. De Fin van Mercedes boekte twee van zijn negen GP-zeges in Sotsji en voelde zich ook nu weer als een vis in het water. Het circuit in Rusland is Mercedes sowieso goed gezind, want sinds de grand prix in 2014 voor het eerst op het programma stond heeft de renstal alle races weten te winnen. Bottas' teamgenoot Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer in een training die verder zonder grote incidenten werd afgewerkt. Vanmiddag om 14.00 uur staat de tweede vrije training op het programma.

