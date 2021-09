Voor Van der Breggen lag eindstreep eigenlijk in Tokio: 'Daarna was het klaar'

Of ze de wedstrijd wel gaat rijden, nadat ze zich voor de tijdrit al had afgemeld? "Ja, dat is nooit de vraag geweest. Ik heb een startplek op naam, dus ik zit niemand in de weg. Het is alleen de vraag hoe goed ik ben", aldus de olympisch kampioene van 2016.

Ze zit in de trui van wereldkampioene, de titel die ze zaterdag officieel verdedigt. Maar als knecht verwacht ze geen rol van betekenis meer te spelen, in haar allerlaatste wedstrijd ooit als prof. "Het mooie is: er hoeft niet zoveel meer. In de koers hoop ik de meiden te helpen. Het is mijn laatste wedstrijd en daar ga ik van genieten."

"Misschien is het teveel geweest. Ik heb het nog nooit meegemaakt, in alle jaren dat ik fiets niet", zegt Van der Breggen. "Ik kan ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt, maar dat maakt niet uit, want het is de laatste koers. Nou ja, ook weer een ervaring."

Ze liet bloedonderzoeken doen, want ze beleefde de laatste weken een primeur. Ze had een vormcrisis , ze was niet zo goed als ze wilde zijn. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hoe het kwam? Dat is moeilijk te zeggen. Uit bloedonderzoeken bleek dat ik moe was."

Ze biecht even later in het gesprek op dat in Tokio voor haar eigenlijk de eindstreep lag. "Tot dan toe ging het allemaal super. Ik heb een van de mooiste seizoenen gehad, met de meeste overwinningen. Ik heb de Giro gewonnen en daarna was ik op de Spelen nog goed. En toen was het klaar."

"Voor de Spelen had ik alles gedaan en daarna zou ik wel zien hoe het zou gaan. Dat werkt niet in topsport. En dat is ook goed. Het is niet moeilijk om te stoppen."