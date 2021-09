De uitzending van 24 september

Drie weken lang mochten nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 hun zegje doen in de rechtbank. De schrijnende verhalen schreeuwen om een reactie vanuit Rusland. Maar vooralsnog is het angstvallig stil gebleven vanuit de Russen. Krijgen de nabestaanden nog antwoorden? Wellicht weet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de zaak in november gaat behandelen, de Russen wel te verleiden tot een verklaring.

Dilemma's rondom gasvoorziening

Nederland moet op termijn van het gas af. Dat is nu het beleid. Maar tot het zover is hebben we aardgas keihard nodig. En die aardgasvoorziening dreigt een probleem te worden. Zo groot dat het kabinet voornemens is om te gaan boren in een gasveld in de Waddenzee, vlakbij het dorp Ternaard in Friesland. Dat roept veel weerstand op. Maar wat zijn de alternatieven? En wat zijn daar de nadelen van?

We zijn in Ternaard en Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio om het aardgasdilemma te duiden.