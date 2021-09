Vijf bergbeklimmers omgekomen bij -20 graden en harde wind op de Elbroes

In het Kaukasusgebergte in Rusland zijn vijf bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat meldt het Russische staatspersbureau Tass. Ze maakten deel uit van een groep die de Elbroes beklom, met ruim 5600 meter de hoogste berg van Europa.

Gisteravond zond een groep van 19 klimmers een noodsignaal uit. De weersomstandigheden op de berg waren snel slechter geworden. Er waren windstoten tot 140 kilometer per uur, de temperatuur was gezakt tot -20 graden Celsius en het zicht was minder dan een meter. Op dat moment waren de klimmers op 5400 meter hoogte.

Na het noodsignaal kwam een reddingsactie op gang, waar twintig reddingswerkers verdeeld over zeven voertuigen bij betrokken waren. Veertien klimmers konden gered worden, voor vijf kwam de hulp te laat.

Dodelijke klim

De groep bestond uit vier professionele gidsen en vijftien amateurklimmers. Een vrouw die onwel werd, keerde tijdens de beklimming samen met een gids om. Ze stierf later.

Twee anderen zijn tijdens de beklimming doodgevroren en de laatste twee slachtoffers verloren tijdens de reddingsoperatie het bewustzijn, waarna ze overleden. Enkele klimmers zijn opgenomen in het ziekenhuis met bevriezingsverschijnselen.

Hoewel de klim technisch gezien minder lastig is dan bijvoorbeeld die van de Mount Everest, komen er jaarlijks een stuk meer klimmers om op de Elbroes; tussen de 15 en de 30. Het weer kan op de berg heel plotseling omslaan. Volgens lokale autoriteiten vallen er vooral veel doden onder onervaren of onvoldoende voorbereide klimmers.