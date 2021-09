Koeman weegt woorden op bewogen avond, Piqué biedt steun: 'Staan achter de trainer'

Koeman beklaagde zich daarover bij de vierde official, maar dat pikte scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande niet en hij stuurde de trainer naar de tribune. Koeman ontbreekt daardoor zondag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Levante.

Over zijn rode kaart was Koeman duidelijk. "In dit land sturen ze je voor niets weg. Iedereen zag dat er twee ballen op het veld waren, alleen de scheidsrechter niet. Dat zegt genoeg."

En dat terwijl zijn positie al onder druk staat. "Ik ga verder niet over mijn persoonlijke situatie praten", aldus Koeman. "De voorzitter is alleen even in het hotel langs geweest om gedag te zeggen. Als hij wil praten, hebben we daar waarschijnlijk de komende dagen wel tijd voor."

Ronald Koeman had donderdagavond als trainer van FC Barcelona flink de balen van het gelijkspel (0-0) tegen Cádiz, ook omdat hij in de blessuretijd werd weggestuurd door de scheidsrechter vanwege aanmerkingen op de leiding.

Barcelona won twee van de vijf competitiewedstrijden en speelde drie keer gelijk. In de Champions League werd de ploeg van Koeman vorige week in Camp Nou overklast door Bayern München (0-3). Voorzitter Joan Laporta liet voor het treffen met Cádiz weten dat de uitkomst van dat duel geen gevolgen zou hebben voor Koeman.

Barcelona kreeg tegen Cádiz veel kansen, maar kwam niet te scoren en Frenkie de Jong werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd. "De ploeg heeft over het algemeen goed gespeeld", vertelde Koeman. "De beste kansen waren voor ons, zelfs met een man minder. Ik kan in ieder geval niet klagen over de instelling van de spelers."

Piqué: 'Staan achter de trainer'

"We zitten in een lastige situatie, die we niet gewend zijn", was de reactie van verdediger Gerard Piqué na het duel. "Ik draag het shirt van Barcelona niet om tweede of derde te worden, ik ben hier om kampioen te worden. Maar, we moeten ons niet in twee kampen uiteen laten drijven. We staan achter de voorzitter en we staan achter de trainer."