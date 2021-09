Ram wordt bestuurslid bij Nederlandse turnbond na vertrek bij Dopingautoriteit

De Nederlandse gymnastiekunie heeft Herman Ram benoemd tot bestuurslid bij de KNGU. Ram, die onlangs stopte als voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit, gaat zich bij de KNGU bezighouden met governance, veilige sport en integriteit.

"Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport Ongelijke Leggers voorlopig vooropstaan", zegt Ram, verwijzend naar de affaire rond grensoverschrijdend gedrag, met name door turncoaches. "In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan."

Veelzijdige sportbestuurder

De KNGU heeft ook hoogleraar Mariska van der Giessen toegevoegd aan het bestuur, dat verder bestaat uit voorzitter Monique Kempff, penningmeester Hugo Hollander en oud-turner Boudewijn de Vries.

Kempff is blij dat met de benoeming het bestuur van de KNGU compleet is. "Mariska en Herman brengen veel bestuurlijke ervaring met zich mee. Herman is een veelzijdige sportbestuurder die zich al jaren inzet voor een betere sport en Mariska brengt waardevolle kennis en ervaring in op het gebied van hoger beroepsonderwijs, onderzoek, ondernemerschap en internationalisering."