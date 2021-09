AH-filialen Amsterdam weer open, nadat deuren vanochtend waren dichtgelijmd

Bij achttien Albert Heijn filialen in Amsterdam zijn vannacht sloten dichtgelijmd. Inmiddels zijn alle filialen weer open. Het ging om sloten bij de deur en bij sommige filialen ging ook het rolluik niet open, zegt een woordvoerder.

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de winkels open kunnen", zei de woordvoerder vanmorgen. Personeel wachtte bij meerdere filialen op straat tot ze aan het werk kunnen.

Het is nog een raadsel wie de sloten heeft dichtgelijmd en wat daarvoor is het motief zou kunnen zijn. "Maar dit is zeker geen kwajongensstreek", zegt een woordvoerder van de politie. "We zoeken nog uit hoe het precies zit."

De politie gaat de bewakingsbeelden van de filialen bekijken en onderzoekt ook of er in de omgeving van de winkels camera's hangen die daders hebben gefilmd.