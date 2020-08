Van Aert ook de sterkste in eerste etappe Dauphiné - NOS

Na de Strade Bianchi en Milaan-Sanremo heeft Wout van Aert ook de eerste etappe van de Dauphiné op zijn naam geschreven. De wielrenner van Jumbo-Visma bleef Daryl Impey en Tourwinnaar Egan Bernal ruim voor in de sprint heuvelop. De etappe voerde over 218,5 kilometer van Clermont-Ferrand naar Saint-Christo-en-Jarez. In de finale nam Jumbo-Visma de regie in handen. Primoz Roglic haalde de weggesprongen Rigoberto Urán terug, waarna Tom Dumoulin hetzelfde deed bij de demarrerende Tiesj Benoot en Pierre Latour.

Het Critérium du Dauphiné is dagelijks vanaf 15.15 uur live te volgen via een stream op NOS.nl en via de NOS-app. Zaterdag en zondag is de koers ook te volgen op televisie, op NPO 1.

De derde kopman van Jumbo-Visma, Steven Kruijswijk, hield vervolgens op de slothelling het tempo hoog. Chris Froome, drievoudig winnaar van de koers, kon het tempo niet bijbenen en moest op het laatste klimmetje al snel lossen. Het feestje van Jumbo werd afgemaakt door Van Aert die als eerste over de streep kwam. 'Leuk fietsen zo' Robert Gesink, die voor de finale het peloton aanvoerde, toonde zich na afloop blij met het verloop van de etappe. "Van Aert is de man in vorm, die andere drie (Dumoulin, Roglic en Kruijswijk, red.) zijn ook goed en ik voelde me vandaag ook goed. Dat maakt het leuk fietsen zo."

Robert Gesink: 'We moeten dit vast zien te houden' - NOS

Ook Dumoulin is tevreden. "Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt zo. Het is een superploeg en alles loopt, dus ik kan niet meer wensen. Het is heel speciaal en leuk om te rijden in een ploeg die zo dominant rijdt." Meetmoment voor de Tour Die dominantie hoopt Jumbo-Visma vast te kunnen houden. De Dauphiné is de laatste grote rittenkoers voor de Tour de France waarin de grote mannen de benen testen. Verwacht wordt dat de strijd om de overwinning, en later ook in de Tour de France, vooral tussen Jumbo-Visma en Team Ineos zal gaan. De beide ploegen zijn met drie kopmannen vertegenwoordigd in de ingekorte Dauphiné, die dit jaar uit vijf etappes bestaat in plaats van acht.

Tom Dumoulin: 'We zijn gewoon een superploeg' - NOS

Jumbo-Visma heeft Primoz Roglic (afgelopen week winnaar van de Ronde van de Ain), Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin als troefkaarten, terwijl Team Ineos met Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome drie belangrijke ijzers in het vuur heeft. Tijdens de eerste confrontatie tussen de twee ploegen, in de Ronde van de Ain afgelopen week, toonde de Nederlandse ploeg zich ijzersterk en had Ineos het nakijken.