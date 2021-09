Ex-agent die veroordeeld is voor dood George Floyd gaat in beroep

De voormalige politieagent die veroordeeld is voor de dood van de zwarte man George Floyd in Minneapolis vorig jaar mei, gaat tegen zijn straf in beroep. Derek Chauvin kreeg in juni 22,5 jaar celstraf opgelegd. Volgens Chauvin zijn tijdens zijn proces verschillende fouten gemaakt.

Zo had volgens Chauvin de jury gedurende het proces afgezonderd moeten zijn van de buitenwereld en had het proces niet in Minneapolis gehouden moeten worden. Chauvin vindt ook dat één van de juryleden niet eerlijk is geweest tijdens zijn selectieprocedure.

Het jurylid had begin 2020 deelgenomen aan een mars ter ere van de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King. Daarmee zou hij "duidelijk bevooroordeeld" zijn. Volgens de rechter was het jurylid daar gewoon open over geweest en was er geen reden hem als jurylid te schrappen.

Pro deo

Op dit moment heeft Chauvin geen advocaat. Tijdens de rechtszaak in eerste aanleg werd zijn advocaat betaald door een politiebond waar hij lid van was. Na zijn veroordeling zijn de verplichtingen van de bond ten einde gekomen, zegt Chauvin.

Hij mag ook geen gebruikmaken van een pro deo-advocaat, werd eerder besloten. Die beslissing vecht Chauvin aan bij het Hooggerechtshof. Chauvin wil dat het hoger beroep niet begint totdat het Hooggerechtshof zijn zaak over een pro deo-advocaat beoordeeld heeft.

Demonstraties

De zaak-George Floyd leidde in Amerika en wereldwijd tot veel beroering. Op een video was te zien hoe Chauvin 9,5 minuut lang met zijn knie op de nek van Floyd drukte, die verdacht werd van het betalen met een vals biljet van 20 dollar. Floyd gaf herhaaldelijk aan dat hij geen lucht kreeg. Zelfs toen Floyd zich niet meer verroerde, bleef Chauvin zijn knie op zijn nek houden.

In Minneapolis en andere Amerikaanse steden gingen mensen massaal de straat op om te protesteren, met de leus Black Lives Matter. Volgens de demonstranten was Floyd het zoveelste zwarte slachtoffer van een institutioneel racistisch politiesysteem. Op verschillende plekken ontstonden ook rellen en plunderingen.

Ook in Nederland leidde de zaak tot discussie en demonstraties. In juni vorig jaar was er een grote Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam.