Kwetsende leuzen en vernielingen: rond Feyenoord City is het nooit rustig

De vernielingen lijken een signaal vanuit de achterban om de onvrede te uiten over de stadionplannen in Rotterdam-Zuid. Want het is niet voor het eerst dat betrokkenen bij het project Feyenoord City worden lastiggevallen.

Politie en justitie in Rotterdam zijn druk op zoek naar de relschoppers die afgelopen weekend de ruiten van de voordeur van Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingooiden. Leefbaar Rotterdam vroeg zich gisteren in een raadsdebat zelfs af of deze supporters inmiddels geen terroristen genoemd mogen worden.

De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Voorstanders beschouwen de plannen als een noodzakelijke stap voor de Rotterdamse voetbalclub, maar tegenstanders zijn bang dat de club er juist op achteruitgaat.

Het nieuwe stadion is volgens het ontwerp ook geschikt voor meer evenementen dan nu het geval is in De Kuip.

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuw stadion of verbouw van de huidige Kuip. Verschillende plannen sneuvelden al voor de eindstreep.

Feyenoord wil per jaar minimaal 25 miljoen euro aan inkomsten ontvangen via het nieuwe stadion en op die manier naar het niveau van PSV en Ajax groeien. 63.000 toeschouwers moeten er in het nieuwe stadion een zitplaats krijgen.

Aanvankelijk was de vreugde nog groot, toen de gemeenteraad van Rotterdam in 2017 onder voorwaarden instemde met een investering van 100 miljoen in het beoogde nieuwe stadion. Inmiddels zijn we bijna vierenhalf jaar verder en is er nog steeds geen definitieve ja voor het project.

De bekladding van het huis van Koevermans is een nieuw dieptepunt in de strijd die de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Feyenoord inmiddels is geworden.

Afgelopen weekend werd graffiti gespoten op de deur van Koevermans' huis in Berkel en Rodenrijs. Dezelfde nacht werden in Rijswijk leuzen geklad op de stoep voor een woning van een van de Vrienden aan de Maas, een club sponsoren die het project Feyenoord City steunt.

Zo kregen directeur Koevermans en architect Ard Buijsen, die voorstander is van Feyenoord City maar niet bij het project betrokken is, begin juni al 'bezoek aan huis' van ontevreden Feyenoord-fans.

Daar waar nu de parkeerplaatsen zijn, komt een park. Om te voorkomen dat er straks na de ontwikkeling van het nieuwe stadion geen geld meer overblijft voor De Kuip, is er afgesproken dat vanaf 2020 anderhalf miljoen euro per jaar opzij wordt gezet door Stadion Feijenoord. Een bedrag dat bestemd is voor de herontwikkeling van De Kuip.

Wanneer moet Feyenoord City klaar zijn?

De start van de bouw van het stadion staat gepland in de lente van 2022. Vanaf het seizoen 2025/2026 kan het stadion in gebruik worden genomen. Dat is twee seizoenen later dan in eerste instantie het plan was.

Probleem is namelijk de financiering. De voetbalclub Feyenoord en directie van het huidige stadion hebben niet zoveel geld. Voor de ontwikkeling is een aparte bv opgericht, Nieuw Stadion BV.

Een deel van de financiering bestaat uit een lening, een deel komt van de uitgifte van aandelen aan onder meer de gemeente Rotterdam en een deel komt van investeerders.

De financiering is nog niet helemaal rond, maar ook moet er nog een akkoord gesloten worden over de bouwkosten. Want het bedrag van 440 miljoen is een zogeheten hard bedrag, een budget dat met geen euro overschreden mag worden.