Wouda doet na jaren stap terug, Faber nieuwe bondscoach zwemploeg

Mark Faber is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Nederlandse zwemploeg. De 48-jarige Faber is al jaren hoofdcoach bij het topsportcentrum in Amsterdam en krijgt tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs de verantwoordelijkheid over de gehele nationale selectie.

"Met Mark heeft de KNZB een ervaren en bewezen succesvolle coach op deze belangrijke positie", aldus André Cats, technisch directeur van de zwembond. "Hij heeft aangetoond een zwemteam te kunnen begeleiden richting aansprekende mondiale resultaten."

Wouda wordt projectcoach

Op het andere Nederlandse topsportcentrum voor zwemmen, in Eindhoven, doet Marcel Wouda, die vanaf 2016 ook bondscoach was en in die rol succesvol was met onder meer twee olympische titels in het openwaterzwemmen vijf jaar geleden, een stap terug. Wouda wordt projectcoach in plaats van hoofdcoach.

Een van die projecten is het scouten, opleiden en trainen van wisselslagtalenten, met als doel om op dat onderdeel een medaille te pakken op de Olympische Spelen van 2032.