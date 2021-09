Een autorit van 20 minuten naar testlocatie? Niet overal kan dat

Morgen verdwijnt de anderhalve meter in grote delen van de Nederlandse samenleving. Ongevaccineerde Nederlanders zullen zich vanaf dan moeten laten testen als ze bijvoorbeeld naar de kroeg willen gaan. Dat is lang niet overal even makkelijk. Grote delen van Noord- en Oost-Nederland, en de grensregio's, liggen op meer dan 20 minuten rijden met de auto van een testlocatie van Testen voor Toegang, blijkt uit een analyse van NOS op 3.

Bezoekers van onder meer de horeca, theaters en bioscopen zijn vanaf morgen verplicht om hun coronatoegangsbewijs te laten zien. In de CoronaCheck-app kan je een QR-code downloaden als je volledig gevaccineerd bent, onlangs corona hebt gehad of je de afgelopen 24 uur negatief op corona bent getest. Vanuit de Tweede Kamer is druk uitgeoefend op de regering om ervoor te zorgen dat iedereen een testlocatie in de buurt krijgt. Een motie BBB-leider Van der Plas stelde een maximum van 30 minuten autorijden. De motie werd door de hele Kamer gesteund, en demissionair minister De Jonge beloofde daarop dat 90 procent van de bevolking binnen 20 minuten met de auto bij een testlocatie zou kunnen komen.

In Nederland zijn er ruim 120 testlocaties en 352 gemeenten. Uit het onderzoek van NOS op 3 blijkt dat ongeveer 16 miljoen Nederlanders binnen 20 minuten rijden van een testlocatie wonen. Want ook zonder testfaciliteit binnen de gemeentegrenzen, kan men vaak uitwijken naar een buurgemeente. Woerden en Heerenveen, gemeenten met ruim 50.000 inwoners, hebben geen testlocatie. Bewoners daar moeten uitwijken naar respectievelijk Gouda of Utrecht en naar Wolvega. Toch vallen de reistijden voor de grootste delen van de gemeenten Woerden en Heerenveen onder de 20 minuten. Blinde vlekken Maar dat is lang niet overal zo. Op de landkaart met reisafstanden naar de dichtstbijzijnde testlocatie vallen vooral in Noord- en Oost-Nederland en aan de landsgrenzen de grote blinde vlekken op. In de zuidwesthoek van Friesland, in Stavoren, ligt het dichtstbijzijnde testcentrum op krap 40 minuten rijden. Die rijafstand geldt ook voor bewoners van het Hoogeland, in Noord-Groningen. Zij moeten vaak meer dan een half uur rijden voor ze bij één van de drie testcentra in de stad Groningen zijn.

Voor heel Zeeuws-Vlaanderen is één locatie ingericht, in Terneuzen, een goed half uur rijden vanuit het westen van de regio. En Winterswijkers moeten 38 minuten rijden naar Enschede, of 36 minuten naar Doetinchem. "Het hele oosten van de Achterhoek valt eigenlijk een beetje over de rand," zegt een woordvoerder van de gemeente Winterswijk. "We zijn daar ook nog over in gesprek met de veiligheidsregio. Gelukkig is de vaccinatiegraad hier hoog."

De grootste uitschieters zijn de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland: doordat bewoners zich daar niet kunnen laten testen, moeten ze uitwijken naar het vasteland. Daardoor kan de reistijd oplopen tot meer dan een uur. Minister De Jonge heeft inmiddels toegezegd dat er op elk eiland vanaf zaterdag een testcentrum zal worden opgezet.