Wekdienst 24/9: Klimaatstakers demonstreren in Utrecht • Rutte spreekt de VN toe in New York

Studenten en scholieren protesteren in Utrecht voor het klimaat, demissionair premier Rutte spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe in New York.

Wat kun je vandaag verwachten?

Nederlandse studenten en scholieren doen weer mee aan een wereldwijde klimaatstaking. Het protest is georganiseerd door Fridays for Future, de jongerenbeweging die voortkwam uit de klimaatstakingen van activist Greta Thunberg. De Nederlandse deelnemers van het protest verzamelen zich om 14:00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht. Daarna houden ze een klimaatmars door de binnenstad.

In Den Haag dient vanochtend een kort geding van de evenementenbranche tegen de Staat. De sector is het niet eens met het besluit om bij evenementen zonder vaste zitplaatsen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten en de sluitingstijd van clubs op middernacht te houden.

Demissionair premier Rutte spreekt in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Ook staan er ontmoetingen gepland met verschillende regeringsleiders en met António Guterres, de secretaris-generaal van de VN.

Wat heb je gemist?

De Tweede Kamer wil snel van het leenstelsel voor studenten af. Vannacht, aan het eind van de Algemene Politieke Beschouwingen, werd een motie om het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs aangenomen: bijna alle fracties stemden voor. De VVD stemde tegen.

Een groot deel van de Kamer ging vannacht ook akkoord met een VVD-motie voor twee miljard aan extra investeringen. Dat geld gaat naar een gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, hogere lonen in het basisonderwijs, naar de politie, meer boa's en defensie en naar compensatie van de hogere energieprijzen voor burgers.

Ander nieuws uit de nacht:

Adviseurs Trump gedagvaard om Capitoolbestorming: Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten de commissie volgende maand uitleg geven over hun rol tijdens de bestorming. Zij hadden contact met Trump toen aanhangers het regeringsgebouw binnendrongen.

Belastingdienst gaat weer schulden innen: Na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis verstuurt de fiscus de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting.

'Forse extra inspanning nodig voor Nederlands klimaatbeleid': Uit een analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het beleid op alle terreinen flink moet worden aangescherpt om aan de nieuwe Europese klimaatdoelen te kunnen voldoen.

En dan nog even dit:

Een klein, wit huis met een rood dak is ontkomen aan de brandende lava van de vulkaanuitbarsting op La Palma. Op een opvallende foto, die deze week viraal ging, is te zien hoe de lavastromen om het huis heen bewogen.

Het huis is 30 jaar geleden ontworpen door de Nederlandse bouwondernemer Ada Monnikendam. Zij bouwde het destijds voor een Deens echtpaar. Na het zien van de iconische foto nam Monnikendam weer contact met ze op. "We moesten huilen," zegt Monnikendam. "We waren er van overtuigd dat het huis was platgewalst. Het is blijdschap omdat dat ene huis er nog staat. En verdriet over het drama dat je overal ziet."