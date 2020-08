Turncoach Kiens, nooit beschuldigd van misstanden, weigert stap terug te doen

Turncoach Patrick Kiens weigert vooralsnog gehoor te geven aan de oproep van de gymnastiekbond KNGU om een stap terug te doen. Zijn club SV Pax Haarlemmermeer laat in een officiële verklaring weten dat het verzoek om de trainerstaken neer te leggen meer vragen oproept dan duidelijkheid verschaft.

De KNGU acht het wenselijk dat alle coaches die betrokken zijn bij TeamNL hun werk neerleggen gedurende een onderzoek naar mishandelingen en vernederingen binnen het turnen. Kiens is de enige die geen gehoor geeft aan die oproep.

Kiens is niet in dienst van de bond, dus is ook niet verplicht gehoor te geven aan het verzoek. Zijn collega's Wolther Kooistra (TURNZ Amsterdam), Nico Zijp (Flik Flak Den Bosch) en Frank Louter (TON Almelo) deden dit wel. Bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers zijn door de KNGU op non-actief gesteld.

Misstanden

Kiens is nooit in verband gebracht met misstanden. "Wij hebben de KNGU laten weten dat wij antwoorden verlangen op een aantal voor ons en alle clubs belangrijke vragen, zodat wij een goed onderbouwde en gedegen beslissing kunnen nemen op basis van de juiste gronden, feiten en omstandigheden", schrijft zijn club Pax.