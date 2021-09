Wijndal, AZ-captain in crisistijd: 'Ga niet voetballen om in rechterrijtje te spelen'

Owen Wijndal baalt van een tegengoal tegen Twente - ANP

Real Madrid leek hem wel wat, maar in plaats daarvan bezet Owen Wijndal een degradatieplaats in de eredivisie met AZ. De aanvoerder van de club uit Alkmaar is een van de laatst overgebleven exponenten van een gouden generatie, maar hij geeft de hoop op betere tijden niet op. AZ verloor gisteren van FC Twente en beleeft de slechtste seizoenstart van deze eeuw. De 21-jarige Wijndal kan de malaise in één zin samenvatten: "We missen te veel kansen en we krijgen ze te makkelijk tegen." Bekijk hieronder de reactie van aanvoerder Owen Wijndal na de nederlaag tegen FC Twente in de eredivisie.

Wijndal na nieuwe zeperd: 'Ben teleurgesteld, omdat het weer hetzelfde verhaal is' - NOS

Hij blijft netjes en beleefd. Waar trainer Pascal Jansen het geblunder van Timo Letschert zonder omhaal "onacceptabel" noemt, heeft Wijndal het over een "ongelukkig" optreden van de centrale verdediger. Ook rept hij met geen woord over alle vertrokken spelers en ziet hij geen reden te twijfelen aan de kwaliteiten van de aankopen. "We zijn een hartstikke goed team", vindt Wijndal. "We spelen bij vlagen ook best goed." Ook Europees al een stapje terug Slechts van sc Heerenveen werd gewonnen, toen Teun Koopmeiners nog niet was verkocht. De overige vier competitieduels gingen verloren. En ook Europees deed AZ een stapje terug, van de Europa League naar de Conference League. "We gingen deze wedstrijd in om te reageren op de onnodig geleden nederlaag tegen Heracles", vertelt trainer Jansen over het strijdplan tegen FC Twente, dat al na 31 seconden de prullenbak in kon na de snelle 1-0 van Ricky van Wolfswinkel. Bekijk hieronder de reactie van trainer Pascal Jansen na het eredivisieduel met FC Twente.

AZ-trainer Jansen kan geblunder Letschert niet aanzien: 'Onacceptabel' - NOS

De basis van de ploeg leek prima, omdat er best nog aardig werd gespeeld de laatste weken. Maar misschien moet Jansen terug naar de tekentafel, al biedt het overvolle programma hem weinig tijd om zijn team om te bouwen. "Het is ook zaak dat we dadelijk weer gaan uitdelen", klinkt het strijdbaar. "Ik ga niet voetballen om in het rechterrijtje te spelen", doet Wijndal daar een schepje bovenop. "Ik heb er vertrouwen in dat we nog heel hoog kunnen meedoen. Zeker weten." Bekijk hieronder de samenvatting van FC Twente - AZ in de eredivisie.

Bekijk de samenvatting van FC Twente - AZ - NOS