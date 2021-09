Grote brand op vuilstort Groningen gedoofd, NL-Alert verstuurd vanwege rook

In Groningen is een grote brand op een vuilstort onder controle. Gisteravond werd een NL-Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. De brand brak rond 21.30 uur uit, en veroorzaakte vooral overlast in Meerstad, zei de brandweer tegen RTV Noord.

Meerdere brandweerwagens en ambulances rukten uit naar de brand. Rond 23.30 uur was de brand onder controle, en om 01.00 uur was de brand uit.

Via het NL-Alert werden bewoners van Stad, Garmerwolde en Meerstad geadviseerd om hun ramen en deuren te sluiten.