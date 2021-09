Twee lange dagen begrotingsdebat, maar nog geen zicht op doorbraak formatie

De Tweede Kamer debatteert twee lange dagen over de Prinsjesdagplannen voor 2022 - ANP

De Tweede Kamer heeft de afgelopen twee dagen de kabinetsplannen voor 2022 stevig vertimmerd. Er komt bijvoorbeeld een structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel (675 miljoen euro). Het einde van de verhuurderheffing is in zicht (500 miljoen euro), er komt extra geld om de lonen van basisschoolleraren te verhogen (500 miljoen euro) en ook de energiekosten van burgers worden verzacht (375 miljoen euro). Een zeer ruime meerderheid heeft ook nog uitgesproken dat het leenstelsel zo snel mogelijk moet verdwijnen. En er komt extra geld voor veiligheid en defensie (500 miljoen euro). Gelukt Het zijn allemaal dingen die veel oppositiepartijen de afgelopen jaren tevergeefs voor elkaar probeerden te krijgen. Zelfs de verhoging van de zorgsalarissen wordt - tegen de zin van de VVD - betaald uit extra winstbelasting voor bedrijven, zo bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP), het belangrijkste debat over de Prinsjesdagstukken. "Ik ben blij dat het gelukt is om zo'n brede overeenstemming te vinden", was de korte reactie van premier Rutte. Hij moest weg om zijn vliegtuig te halen richting New York, en op tijd te komen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Luisteren Het was een andere APB dan anders. Zelden had de Tweede Kamer zoveel vrijheid en gelegenheid om de begroting aan te passen. Want, in tegenstelling tot vorige jaren, was het kabinet niet verzekerd van voldoende steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. De ChristenUnie heeft namelijk feitelijk zijn handen afgetrokken van het kabinet, vanwege inhoudelijke koersverschillen en politieke wrijving. Dus moest het kabinet zich op een andere manier zeker stellen van voldoende steun.

Lees hier het live-verslag van de tweede dag en eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Het was even de vraag of het de Tweede Kamer zou lukken om de begroting "bij te plussen", zoals het werd genoemd. De eerste dag was er nog weinig zicht op overeenkomsten. Maar donderdagavond kwam er - na een dag van koortsachtig overleg buiten de plenaire zaal - een deal van 2 miljard euro tussen de oude coalitiepartijen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar buiten. 'Miljardje van Hermans' Het is 2 miljard euro op een begroting van in totaal 430 miljard euro. Later op de avond zeiden ook oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hun steun toe, terwijl deze partijen toch zeer afhoudend en kritisch waren over mee te doen met plannen van "het miljardje van Hermans". Tijdens het twee dagen durende debat speelde de formatie duidelijk op de achtergrond. Zou het Rutte lukken om de band van partijen als GroenLinks, PvdA, CU en de SGP te verbeteren? Zou hij deze belangrijke partijen te vriend kunnen houden? Want hun steun is in de kabinetsformatie cruciaal: zowel voor een minderheids- als voor een eventueel meerderheidskabinet.

Ron Fresen: Minderheidskabinet niet echt dichterbij gekomen "De conclusie van dit debat moet ook zijn dat een minderheidskabinet straks nog veel van dit soort dure deals in de Tweede Kamer zal moeten sluiten, om voldoende steun te hebben van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks. Ze zullen bij elk voorstel dat zo'n kabinet doet de prijs flink opdrijven. Dus je kunt wel zeggen dat het deze week wel gelukt is om steun te krijgen voor de plannen van 2022, maar een minderheidskabinet is niet bepaald dichterbij gekomen."