'In de aanval': adviseurs Trump gedagvaard om Capitoolbestorming

De commissie van leden van het Huis van Afgevaardigden die de Capitoolbestorming van afgelopen 6 januari in Washington onderzoekt, heeft vier adviseurs en medewerkers van voormalig president Trump gedagvaard vanwege hun rol tijdens de bestorming.

Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten volgende maand uitleg geven. Zij hadden contact met Trump toen honderden aanhangers het gebouw met geweld binnendrongen.

De dagvaardingen zijn een belangrijke stap in het onderzoek. De komende weken wordt begonnen met getuigenverhoren achter gesloten deuren.

In de aanval

"Met deze dagvaardingen gaat de onderzoekscommissie echt in de aanval. Door mensen dichtbij Trump te ondervragen, wil de commissie achterhalen wat Trump wist en hoe hij handelde in de aanloop naar de bestorming", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "En zo reconstrueren in hoeverre de oud-president zelf betrokken was bij de planning en uitvoering van wat er die dag gebeurde."