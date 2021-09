Notting Hill-regisseur Roger Michell (65) overleden

Regisseur Roger Michell, vooral bekend door zijn werk aan de bekende film Notting Hill, is overleden op 65-jarige leeftijd. Het is niet duidelijk waaraan de regisseur is overleden.

Zijn familie maakte het nieuws met "groot verdriet" bekend.

De 65-jarige regisseur werd geboren in Zuid-Afrika, en verhuisde later naar het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte aan films als Changing Lanes (2002) met de acteurs Ben Affleck en Samuel L. Jackson en The Mother (2003) met acteur Daniel Craig.

Notting Hill, een film uit 1999 met Hugh Grant en Julia Roberts in de hoofdrollen, was het grootste succes van Michell. Die film werd genomineerd voor drie Golden Globes.

De trailer van de film: