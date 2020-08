De Ligt mist interlands na schouderoperatie

Matthijs de Ligt is drie maanden uitgeschakeld na een operatie aan zijn rechterschouder. Dat heeft zijn club Juventus bekendgemaakt. Dat betekent dat De Ligt in september en oktober niet beschikbaar is voor het Nederlands elftal, voor de wedstrijden in de Nations League.

De Ligt kampte al maanden met problemen aan het gewricht. Tijdens een uitwedstrijd met Atalanta Bergamo (23 november 2019) schoot zijn schouder uit de kom. Die blessure bleef hem daarna parten spelen. In juli werd hij tijdens een wedstrijd tegen Sassuolo drie keer behandeld, om de wedstrijd vervolgens toch uit te spelen.