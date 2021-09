Koeman verder in het nauw na 0-0 bij Cádiz; hij en De Jong pakken rood

Barcelona staat momenteel zevende in Spanje, op zeven punten van koploper Real Madrid, maar heeft nog wel een wedstrijd in te halen.

Voorzitter Joan Laporta liet voor het treffen met Cádiz weten dat de uitkomst van dat duel geen gevolgen zou hebben voor Koeman. Toch zal de 0-0 in Zuid-Spanje door Laporta niet met gejuich zijn ontvangen.

De tijd die Koeman voor zichzelf wenst om te bouwen aan een elftal zonder Lionel Messi, is er simpelweg niet. Vooral bij een club als Barcelona wordt er resultaat geëist. De komende duels met Levante, Benfica, Atlético Madrid, Valencia, Dynamo Kiev en Real Madrid zullen vermoedelijk de toekomst van Koeman bepalen.

De druk op de positie van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is verder toegenomen na een 0-0 gelijkspel bij Cádiz. Frenkie de Jong kreeg halverwege de tweede helft rood. Ook Koeman moest vertrekken, wegens aanmerkingen op de leiding.

In de eerste helft in Cádiz had Barcelona veelvuldig balbezit, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Pas na rust werd de wedstrijd wat aantrekkelijker, met mogelijkheden aan beide zijden.

Kansen Depay

Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen moest al snel ingrijpen op een schot van Alvaro Negredo. Vervolgens liet Memphis Depay twee kansen liggen namens de bezoekers. Eerst miste hij de bal na een prima voorzet van Luuk de Jong en een minuut later stuitte hij op keeper Jeremías Ledesma.