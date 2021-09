Joodse organisaties: 'nare smaak' door suggestie Baudet over 'claimen' WOII

Baudet zei gisteren in reactie op vragen uit de Kamer: "Ik vind ook niet dat dat allemaal van die drie Joodse organisaties zou moeten zijn. Ik vind niet dat zij de oorlog mogen claimen. De oorlog gaat over heel veel dingen, de Tweede Wereldoorlog. Zeer interessant, zeer complex historisch vraagstuk, maar het is niet het eigendom van een bepaalde groep of een bepaald etniciteit. De hele geschiedenis, het is een debat."

Joodse organisaties in Nederland nemen het Forum voor Democratie-leider Baudet zeer kwalijk dat hij gisteren bij de Algemene Politieke Beschouwingen zei dat Joodse organisaties niet de Tweede Wereldoorlog "mogen claimen". Ze noemen zijn uitspraken in het debat ongepast en laten weten dat er in de Joodse gemeenschap geschrokken wordt gereageerd.

Baudet sprak over de Joodse organisaties die politieke partijen in een brief vroegen of alle Kamerfracties zich expliciet wilden uitspreken tegen Holocaustvergelijkingen in het coronadebat.

"Walgelijk", zegt voorzitter Ronny Naftaniel van koepelorganisatie Centraal Joods Overleg (CJO) over Baudets uitspraken. "Het is buitengewoon ongepast. Natuurlijk gaat het niet over het claimen van de Holocaust. Het gaat over het leed dat is aangericht in de Joodse gemeenschap. Ik kan u zeggen dat mensen hier echt misselijk van zijn in mijn gemeenschap."

"Het is een nivellering van de ernst van de Holocaust", vindt directeur Emile Schrijver van Joods Cultureel Kwartier. "Het is vreselijk dat iets dat nog steeds zoveel pijn veroorzaakt in de samenleving, in de week van het Namenmonument, zich zo voordoet."

Dat vindt ook Aron Vrieler van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). "We krijgen daar echt een hele nare smaak van in de mond. Het verwijt dat Joden het verleden zouden claimen, dat is een heel veel voorkomende valse beschuldiging in het antisemitische discours sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij claimen helemaal niets. Wij hebben een bepaalde herinnering."

'Groteske analogie'

Het verwijt aan het adres van Joden en Joodse organisaties dat ze zich de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog toe-eigenen is een bekende beschuldiging onder extreem-rechtse bewegingen, zegt hoogleraar Joodse Studies Bart Wallet van de Universiteit van Amsterdam. "Je hebt de expliciete Holocaust-ontkenning, maar de variant die daar tegenaan zit is dat de Holocaust als zodanig niet wordt ontkend, maar op zo'n manier opnieuw wordt uitgelegd en politiek wordt gebruikt dat het recht tegenover de Joodse gemeenschap komt te staan."

"Niemand zal natuurlijk beweren dat alleen Joden en Joodse organisaties hierover mogen spreken", gaat Wallet verder. "Maar in onze samenleving is maar één groep die nog altijd de littekens van de Holocaust met zich meedraagt. Het zegt wat als je komt met interpretaties van de Holocaust die pijnlijk zijn voor overlevenden en hun nabestaanden. Baudet zegt - ik interpreteer het zo - ik wil zelf, ongeacht de gevoelens van overlevenden, mijn uitleg eraan kunnen verbinden.""

Of er bij Baudets uitspraken of bij het dragen van Jodensterren bij coronademonstraties sprake is van antisemitisme, hangt volgens Wallet af van de definitie die gehanteerd wordt. "Maar we zien nu een gebruik van een Holocaust-analogie waarbij het verband tussen de Holocaust en de coronamaatregelen zo grotesk is, dat die pijnlijk wordt voor degenen die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden."

Verontwaardiging in debat

Ook in het debat ging het gisteravond uitvoerig over Baudets uitspraken, en over een bericht op Twitter waarin hij het woord Holocaust tussen aanhalingstekens plaatste. D66-fractievoorzitter Jetten stelde dat hij daarmee Joden pijn heeft gedaan, omdat het lijkt alsof hij daarmee vraagtekens zet bij de moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Die beschuldiging wees Baudet van de hand: het was volgens hem een citaat. Excuses wilde hij niet aanbieden.