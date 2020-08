Daan van 11 kreeg een eetstoornis in coronatijd, en hij is niet de enige

"In mijn hoofd was ik nog steeds te dik, maar het was de anorexia die dat tegen mij zei." De 11-jarige Daan is een van de kinderen die de afgelopen tijd een eetstoornis ontwikkelde. Sinds de 'intelligente lockdown' lijkt er een toename van het aantal kinderen met zo'n eetstoornis te zijn, zegt kinderarts Annemarie van Bellegem van het Amsterdam UMC. "Als er angst is in de omgeving, dan is het logisch dat je grip probeert te houden en controle probeert te pakken op dingen waar je wel wat over te zeggen hebt, zoals eten en bewegen." Als je daar gevoelig voor bent, kunnen dit triggers zijn om een eetstoornis te ontwikkelen, zegt Van Bellegem. Aan het NOS Jeugdjournaal vertelde Daan hoe anorexia geleidelijk zijn leven begon te beheersen:

Daan (11) ontwikkelde een eetstoornis: 'Ik zie de anorexia als een ander persoon' - NOS

Nu volgt Daan een streng eetschema dat in het ziekenhuis voor hem is opgesteld. Hij vindt het soms moeilijk om zich eraan te houden. Een bakje aardbeien leeg eten is voor hem een flinke opgave, zegt hij tegen het NOS Jeugdjournaal. "Als je jezelf al te dik vindt, nou ja, die anorexia vindt mij te dik, dan is eten nog lastiger." Om aan te sterken volgt hij het schema toch netjes. Zijn ouders eten met hem mee, zodat hij het niet alleen hoeft te doen. Juist die steun uit de omgeving is belangrijk voor patiënten met een eetstoornis, blijkt uit onderzoek. Ondervraagden uit de Verenigde Staten en Nederland ervoeren tijdens de coronalockdown een toename van klachten en veel onzekerheid. Maar, ontdekten de onderzoekers, tegelijkertijd voelden zij zich ook meer gemotiveerd om beter te worden door steun van familie.

In Nederland zijn zo'n 200.000 mensen die een vorm van een eetstoornis hebben. Ook kinderen kampen ermee. Volgens het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het moeilijk te zeggen hoeveel precies, want niet iedereen vraagt om hulp. De schatting is dat in Nederland 0,3 procent van de kinderen tot en met 18 jaar anorexia heeft. De meesten zijn ouder dan 14. Boulimia komt ongeveer bij 0,2 procent van de kinderen voor. De gemiddelde leeftijd waarop boulimia ontstaat is 16. Over andere eetstoornissen zijn geen cijfers bekend.