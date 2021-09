Voormalige Catalaanse leider Puigdemont aangehouden op Sardinië

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Tegen Puigdemont liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hooggerechtshof, waar ze Puigdemont willen vervolgen voor het organiseren van het referendum in 2017.

Puigdemont werd in 2019 gekozen in het Europees Parlement en had daardoor parlementaire onschendbaarheid. Die werd hem eind juli door de kamer afgenomen. Het Spaanse Hof stelde hierop opnieuw het aanhoudingsbevel tegen de voormalige regiopresident in werking.

Puigdemont was op Sardinië voor een culturele bijeenkomst in het stadje L'Alguer, waar de bevolking Catalaans spreekt. Puigdemont zou ontmoetingen hebben met een aantal burgemeesters op het eiland, die lokaal voor afscheiding pleiten.

De voormalige Catalaanse leider kan bij een veroordeling een celstraf van 25 jaar opgelegd krijgen.