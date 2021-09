Kampong en HDM allebei van nul af, maar Haagse ploeg wel 'grootste verliezer'

Door de winst blijft de ploeg van de nieuwe coach, Marieke Dijkstra, nog ongeslagen in de hoofdklasse.

Voor rust zorgde Frédérique Matla nog voor de aansluitingstreffer, maar daarna haalde Den Bosch de bezoekers uit de illusie dat er iets te halen viel in Brabant. Pleun van der Plas maakte de gelijkmaker en halverwege het derde kwart bracht Marloes Keetels de ploeg op voorsprong. Matla zette de eindstand op het scorebord, zij benutte een strafbal (4-2).

In de hoofdklasse hockey bij de vrouwen staat geen enkele ploeg meer op nul punten. Kampong en HDM speelden gelijk en Victoria boekte de eerste zege. Koploper Den Bosch deed wederom goede zaken en heeft na drie speelronden negen punten.

In de onderste regionen streden Kampong en HDM allebei voor hun eerste punten dit seizoen. De ploeg uit Den Haag veroverde vorig seizoen nog een plek in de play-offs, maar doet het vooralsnog niet heel denderend. Vorig jaar behaalde HDM in Utrecht nog een monsterscore van 1-9 op Kampong.

Maar vandaag bleek HDM toch de "grootste verliezer". Kampong kwam door een strafcorner van Vanessa Blockmans op een 1-0 voorsprong, maar voor rust was het HDM-routinier Pien van Nes die orde op zaken stelde.

Na de thee was het weer Van Nes die met een sleeppush haar ploeg op voorsprong leek te zetten, maar Blockmans haalde de bal fraai van de lijn. Het bleef daarbij, waardoor beide teams van die hatelijke nul af zijn (1-1). HDM blijft vanwege het doelsaldo wel op de laatste plek staan.

Ook Victoria, dat na twee wedstrijden eveneens met lege handen stond, is van de nul af. In eigen huis won het overtuigend met 4-1 van Pinoké. De Rotterdamse ploeg springt nu van de laatste plek naar de zevende plek in de stand.

Op gelijke hoogte

In Bilthoven kreeg hoogvlieger SCHC bezoek van HGC dat vorig jaar nog nipt degradatie ontliep, maar tot nu toe in het linkerrijtje mee lijkt te gaan doen. Lang hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht, tot de Zuid-Afrikaanse Dirkie Chamberlain de ploeg uit Wassenaar op een 1-0 voorsprong zette.

Lang leek het erop dat HGC ook hier weer met de volle drie punten huiswaarts zou keren, maar in de slotfase van de wedstrijd scoorde Yibbi Jansen uit een strafcorner raak voor SCHC.

Oranje-Rood en Klein Zwitserland speelden ook 1-1, Amsterdam won van Bloemendaal (2-1). Zondag staat de vierde speelronde voor zowel de vrouwen als de mannen op het programma.