Straf voor 'Carlos de Jakhals' blijft drie keer levenslang

Een speciale rechtbank in Parijs heeft een verzoek tot strafvermindering van de beruchte terrorist Carlos de Jakhals afgewezen.

De 71-jarige Venozolaan, die in werkelijkheid Ilich Ramírez Sánchez heet, was in 2017 tot levenslang veroordeeld voor een aanslag met een granaat op een winkelcentrum in Parijs in 1974. Bij die aanslag kwamen twee mensen om het leven en raakten 36 mensen gewond.

Het Franse hooggerechtshof besloot in 2019 dat opnieuw naar de straf gekeken moest worden, omdat Ramirez twee keer voor dezelfde zaak was veroordeeld: voor het vervoeren en voor het laten ontploffen van de granaat. De speciale rechtbank boog zich gisteren en vandaag over de zaak, maar komt tot dezelfde straf.