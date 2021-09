SC Cambuur herpakt zich tegen Heracles Almelo na Amsterdamse afgang

Kort na de 1-0 van Breij, die de bal met links fraai in de verre hoek krulde, kreeg Heracles talloze kansen op de gelijkmaker. Kaj Sierhuis (kopbal op de lat), Marco Rente (redding Sonny Stevens) en Giacomo Quagliata (van dichtbij naast) verzuimden de 1-1 op het bord te zetten.

De grote vraag was natuurlijk hoelang de dreun van afgelopen zaterdag nog zou doorwerken bij de formatie van trainer Henk de Jong. Zijn manschappen gaven tegen Heracles het antwoord, al zat het vooral voor rust mee.

Na de 9-0 nederlaag tegen Ajax heeft SC Cambuur zich herpakt. In Leeuwarden kreeg het bezoekende Heracles Almelo met 2-1 klop door goals van Michael Breij en Mees Hoedemakers. De late treffer van Sinan Bakis bracht de thuisploeg niet meer van zijn stuk.

Cambuur ging dan ook met enig fortuin met een voorsprong de kleedkamers in. Kort na de pauze sloeg het zelfs andermaal toe. Na terugleggen van Tom Boere maakte Hoedemakers zijn eerste eredivisiegoal ooit.

De thuisploeg werkte hard, tot genoegen van het publiek. Heracles kon weinig meer uitrichten, op een prima mogelijkheid van Sinan Bakis na. De spits knalde de bal van dichtbij over.

Cambuur incasseerde in de slotfase nog wel de 2-1, maar hield vervolgens vrij eenvoudig stand. Het staat na de winst weer knap in het linkerrijtje. Heracles blijft met vier punten in de onderste regionen van de eredivisie bivakkeren.