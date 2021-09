Sterk Napoli bindt ook Sampdoria aan de zegekar

De Nigeriaanse spits, die op de eerste speeldag nog rood kreeg, was net als maandag tegen Udinese verantwoordelijk voor de openingstreffer. Vlak na rust maakte hij op aangeven van voormalig PSV'er Hirving Lozano de derde Napolitaanse goal.

Napoli is na vijf wedstrijden in de Serie A nog altijd als enige zonder puntenverlies. Mede door twee goals van Victor Osimhen werd het uitduel met Sampdoria met 4-0 gewonnen.

Vlak voor de pauze had Fabian Ruiz de stand al naar 2-0 getild. Sampdoria kreeg in een fase voor dat doelpunt wel wat kansen, maar onder anderen ex-VVV'er Maya Yoshida (kopbal gekeerd) en Antonio Candreva (over) wisten de gelijkmaker niet aan te tekenen.

Napoli was verder heer en meester en zag Piotr Zielinski - met wederom Lozano als aangever - de score na rust nog verder uitbreiden.

Op de ranglijst blijven alleen Internazionale en AC Milan nog in het spoor van de koploper, met twee punten achterstand.