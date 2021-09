Opnieuw blessure voor snowboarder Van der Velden: 'Daar gaan we weer'

Pechvogel Van der Velden vlak voor Spelen wéér geveld door blessure: 'Gaan we weer' - NOS

Ongeveer een week geleden op een training in Oostenrijk ging het mis voor de 21-jarige snowboarder: "Eigenlijk op een van de eerste trainingen heb ik meteen mijn knie goed verdraaid."

Het zit Niek van der Velden niet mee in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking van volgend jaar. De snowboarder heeft in een training zijn knie verdraaid en is voorlopig niet meer te vinden op de pistes. "Daar gaan we weer", zegt Van der Velden met een voorzichtige glimlach op het gezicht, doelend op al het blessureleed wat hij al gekend heeft.

Met ruim vier maanden te gaan tot de Spelen een valse start dus, met alle gevolgen van dien. "De binnenband is deels afgescheurd, buitenband licht ingescheurd en de spier in de knieholte is ook deels afgescheurd", vat de snowboarder samen.

Maar van een operatie is tot nu toe geen sprake en dat betekent dat herstellen ook sneller zou moeten gaan. Van der Velden hoopt in december weer mee te doen aan de wereldbekerwedstrijden. "Het wordt nu een stuk lastiger, maar ik wil laten zien dat ik alsnog de Spelen kan halen", zegt Van der Velden stellig.

Pechvogel

Dat de jonge snowboarder de bijnaam pechvogel op het lijf geschreven is, staat inmiddels wel buiten kijf. Eerder dit jaar moest Van der Velden de wereldbekerwedstrijden (in maart) aan zich voorbij laten gaan, nadat hij een scheurtje in een band tussen het scheen- en kuitbeen had opgelopen.

Daardoor was Van der Velden voor kwalificatie van de Spelen in Peking volgend jaar al aangewezen op de wereldbekerwedstrijden van aankomend seizoen (die in december beginnen).

Op de vorige Winterspelen, in 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang, zag hij als zeventienjarige zijn droom in rook opgaan. Een dag voor de wedstrijd brak hij bij de allerlaatste training zijn arm. Maar nóg een keer de Spelen missen, dat ziet de snowboarder niet zitten. "Ik wil iedereen laten zien dat ik er gewoon bij hoor."