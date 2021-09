Woorden Hamilton laten Verstappen koud: 'Duidelijk dat Lewis me niet echt kent'

"Je vecht niet alleen voor jezelf, maar ook voor de honderden mensen op de fabriek", benadrukt Hamilton. "Ik herinner me nog goed hoe lastig en intens ik mijn eerste titelstrijd vond. Ik deed niet alles goed. Logisch: de verwachtingen zijn torenhoog en het is een zware last op je schouders. Dat gaat zeker impact hebben op Max. Natuurlijk zal hij dat niet toegeven, maar ik weet uit ervaring hoe de pressie opstapelt."

Met vileine uitspraken over de stress die gepaard gaat met een titelstrijd probeert Hamilton (36) de druk op zijn 23-jarige rivaal op te voeren. "De spanning die vechten voor je eerste titel met zich meebrengt heeft een enorme impact als je een gretige, jonge coureur bent. Ik heb het tien keer meegemaakt." Hamilton pakte in zijn Formule 1-carrière zeven keer de wereldtitel en greep drie keer net naast de troon.

Het lijdend voorwerp toont zich niet onder de indruk en reageert cynisch. "Ik ben zo nerveus. Ik kan er bijna niet van slapen! Het is echt vreselijk om zo'n goede auto te hebben en voor het kampioenschap te vechten." Stoïcijns gaat Verstappen door. "Na alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven is dit kinderspel. Ik word er niet onrustig van. Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar ik maak me er niet druk om."

"Mensen die me kennen weten dat dit soort teksten me geen barst doen", zegt Verstappen ijskoud. "Het maakt voor mij echt niet uit of ik vecht voor een zege of voor de titel. Het is duidelijk dat Lewis me niet echt kent. Prima. Ik hoef ook niet alles van hem te weten."

Mercedes verloor nog nooit

Perfect passend bij de ijzige sfeer tussen de rivalen is het F1-circus neergestreken in Sotsji, waar in 2014 de winterspelen werden gehouden. Hamiltons team Mercedes heeft er nog nooit een race verloren, maar Verstappen ziet kansen. "Dit is geen baan waar we geweldig hebben gescoord, maar vorig jaar werd ik tweede. Niet slecht. En mijn auto is dit jaar veel competitiever dan toen. Overal."

Niettemin begint Verstappen op achterstand. De wedstrijdleiding wees hem in Italië aan als hoofdschuldige. Voor straf moet hij drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. "Niet ideaal, maar de race is niet verloren. Het is niet het einde van de wereld." De straf is in zijn ogen discutabel, maar hij laat het rusten. "Ik hoorde het op het vliegveld en was verbaasd. Ik vind het nog steeds een gewoon race-incident, maar ik moet het oordeel accepteren en ermee dealen."