Nieuwe Britse asielwet in strijd met internationaal recht, zegt UNHCR

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, maakt bezwaar tegen een Brits wetsvoorstel dat mensen moet ontmoedigen naar het Verenigd Koninkrijk te komen.

Als het voorstel wordt aangenomen, zal volgens de UNHCR een tweedeling ontstaan tussen een relatief kleine groep asielzoekers die met toestemming van de Britse regering naar het VK is gekomen en een veel grotere groep die op eigen initiatief is gekomen. Zo'n tweedeling heeft geen basis in het internationale recht, zegt de UNHCR-vertegenwoordiger in het VK, Rossella Pagliuchi-Lor.

Tijdelijke verblijfsvergunning

Vorig jaar kwamen 8500 migranten met bootjes van Frankrijk naar Engeland. Dit jaar zijn het er al meer dan 12.000. Minister Patel van Binnenlandse Zaken staat onder grote druk van haar Conservatieve Partij om daar iets aan te doen.

In eerste instantie wil ze asielzoekers die zonder toestemming van de regering naar het VK kwamen, uitzetten naar het land waar ze het eerst naartoe waren gevlucht. Als dat niet lukt, krijgen ze volgens haar wetsvoorstel een tijdelijke verblijfsvergunning die elk moment kan worden ingetrokken.

Ze zullen jarenlang een onzeker en armoedig bestaan leiden en hebben geen recht op gezinshereniging, zegt Pagliuchi-Lor. "Dat zal gezondheidsschade veroorzaken en hun integratie in de weg staan. De financiële, individuele en sociale prijs is hoog."

Volgens Pagliuchi-Lor is er bovendien geen bewijs dat deze wet asielzoekers zal afschrikken. Het Britse parlement moet zich nog over het voorstel uitspreken.