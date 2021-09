Bluyssen (KNVB) over ongeregeldheden: 'Hier moeten we mee stoppen' - NOS

Drie incidenten in vijf dagen tijd in de eredivisie. Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, ziet het met lede ogen aan. "Dit hoort niet bij voetbal. Hier moeten we mee stoppen. We willen met z'n allen weer genieten van voetbal."

De voetbalbond, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie treden gezamenlijk naar buiten na de ongeregeldheden bij NAC Breda - FC Emmen, FC Utrecht - RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles - PEC Zwolle en FC Groningen - Vitesse. Binnen een week werden vier wedstrijden in het betaald voetbal tijdelijk stilgelegd.

Het gooien van bier, aanstekers en andere voorwerpen op de velden baart alle partijen, inclusief de clubs, zorgen. In Groningen betraden enkele bezoekers zelfs de grasmat. "Dat keuren wij ten zeerste af en hiermee worden duidelijke regels overtreden. Dit soort zaken zorgt voor vervelende en onveilige situaties", aldus de KNVB.