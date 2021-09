Alkmaarse tieners in Duitsland gepakt met 800.000 euro aan drugs

De Duitse politie heeft dinsdag bij een grenscontrole drie tieners uit Alkmaar opgepakt wegens drugssmokkel. Twee jongens van 15 en 17 jaar zaten in een auto die werd bestuurd door een 19-jarige plaatsgenoot. In de auto vond de politie vijf pakketjes met harddrugs, met een straatwaarde van 800.000 euro.

Het drietal werd op een parkeerplaats net over de grens bij Venlo aangehouden. De drie waren volgens de Duitse politie onderweg naar Duisburg om daar pakketten per post naar Engeland te versturen.

Op de etiketten stond dat het ging om postpakketten van een bedrijf uit Duisburg met voedingssupplementen voor de sport. In werkelijkheid zaten in de pakketten 11,5 kilo xtc, 10 kilo crystal meth en 750 gram amfetamine, zegt de Duitse politie. De 17-jarige jongen had bovendien een mes bij zich.

Ouders

De verdachten hebben geen verklaring afgelegd. De 15-jarige kon worden opgehaald door zijn ouders. De andere twee verdachten zitten nog vast.

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland laat aan NH Nieuws weten dat er nog geen verzoek is binnengekomen om de zaak over te nemen. Het Openbaar Ministerie in Duitsland beslist daarover, aldus een woordvoerder. De Nederlandse politie zegt verder niets over deze zaak, omdat de drie Alkmaarders in Duitsland zijn gearresteerd.