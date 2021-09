AEX sluit voor het eerst boven 800 punten

De Amsterdamse beursindex AEX is gesloten op 800,61 punten. Dat is de hoogste slotstand in de geschiedenis van de AEX. De index kwam eerder deze maand even boven de 800-puntengrens, maar zakte toen binnen tien minuten weer terug.

Dit jaar breekt de beurs record na record, ondanks de coronatijd. De hoge stand van de AEX is vooral te verklaren door de lage rente en een groot optimisme, omdat het einde van de coronacrisis in zicht lijkt te zijn.

Bovendien doet een aantal technologiebedrijven in de index het heel goed. Zo zijn de koersen van chipmachinefabrikant ASML en betaalverwerker Adyen dit jaar met tientallen procenten gestegen.