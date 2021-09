Van der Hoorn in topvorm na winst Omloop Houtland, maar schittert niet op WK

Wielrenner Taco van der Hoorn heeft de Omloop van het Houtland op zijn naam geschreven. De Nederlander was over een parcours van 190 kilometer in België zijn ploegmaat Danny van Poppel te snel af.

Op zeventig kilometer voor de meet reed de renner van Intermarché-Wanty Gobert samen met Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) weg van het peloton, het tweetal wist uiteindelijk de achtervolgers op ruim een minuut te rijden.

Van der Hoorn wist weg te rijden van Rickaert en begon twintig kilometer voor de finish aan een solo. Pogingen om de Nederlander weer terug te pakken mislukten maar in de slotkilometers kwam het peloton nog heel dichtbij.

Zijn ploegmaat Danny van Poppel pakte de tweede plek, de Belg Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) werd derde.

Niet in WK-selectie

Van der Hoorn verkeert momenteel in topvorm, de 27-jarige Nederlander stuntte in mei van dit jaar al met een ritzege in de Ronde van Italië en reed in de Benelux Tour ook naar ritwinst. Onlangs werd de renner ook nog tweede achter Mathieu van der Poel in de Antwerp Port Epic.

Desondanks zien we Van der Hoorn komende zondag niet bij de wegwedstrijd van de WK wielrennen. Terwijl hij er zelf toch graag bij was geweest. "Ik hoop dat ik mag rijden en ik hoop dat hij (Van der Poel, red.) nog iemand nodig heeft om te helpen", zei Van der Hoorn na afloop van de Antwerp Port Epic.