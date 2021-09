Een Deens-Nederlands wonder in de lava

De foto werd een iconisch beeld van de vulkaanramp op La Palma: een klein, wit huis met een rood dak ontkomt aan de brandende lava. De stromen buigen om en laten het huisje ongemoeid.

"Die foto laat zien dat je een tragedie ook kunt weerstaan", zegt fotograaf Alfonso Escalero, die het beeld dinsdag bij het dorpje El Paso maakte. Hij snapt het zelf nog niet helemaal. De foto van het ongeschonden huis ging viral nadat het verscheen op de facebookpagina van zijn videobedrijf.

"We waren op La Palma om video's en foto's te maken van de uitbarsting, maar amper voorbereid op de gevolgen", zegt Escalero. "Pas na de klap realiseerde ik me hoe huizen worden vernield, en mensen en dieren bedreigd. De realiteit van La Palma is meer iets voor oorlogsfotografen dan voor ons. Ik was niet klaar voor zoveel tragedie."

Escalero plaatste de foto dinsdag, zonder te beseffen hoe bijzonder het beeld was. Hij fotografeerde die dag tientallen huizen omringd door de brandende lava, en het huis met het rode dak was er één van.

Deens echtpaar

Het beeld werd ook gezien door de Nederlandse Ada Monnikendam, die een bouwonderneming op het eiland heeft. Monnikendam kwam drie decennia geleden in contact met een Deens echtpaar, voor wie ze het huis met het rode dak ontwierp en neerzette. Toen het klaar was gaven de Denen de woning een naam 'La casita', letterlijk 'Het huisje'.

"Het was een schok dat het er nog stond", vertelt Monnikendam. Ze legde contact met het Deense echtpaar, dat nu bejaard is en sinds de pandemie niet meer op La Palma was. "We moesten huilen, we waren er van overtuigd dat het huis was platgewalst. Het is blijdschap omdat dat ene huis er nog staat. En verdriet over het drama dat je overal ziet."

Er is niet echt een verklaring waarom de lava om 'La casita' heenliep. "Het terrein is er niet anders dan op andere plaatsen. Het is wonderbaarlijk. Op sommige plekken is de stroom lava twaalf meter hoog. Die foto is een signaal van hoop. Voor alle inwoners van het eiland."

De vulkaan op het eiland La Palma barstte zondag voor het eerst in 50 jaar uit: