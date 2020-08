Zwitserse overheid zet streep door WK wielrennen

De WK wielrennen in Zwitserland gaan niet door. Dat heeft de UCI laten weten nadat de nieuwe coronamaatregelen in Zwitserland bekend waren gemaakt.

De Zwitserse federale overheid besloot woensdag dat het verbod op evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers of meer dan 1.000 deelnemers verlengd wordt tot en met september.

De WK, waar meer dan 1.200 renners uit 90 landen aan zouden meedoen, stonden voor 20 tot en met 27 september in Aigle-Martigny gepland.

Liefst in Europa

De internationale wielerunie UCI zegt in een verklaring op zoek te gaan naar een andere locatie voor het WK. "Het liefst in Europa en op dezelfde data in september", staat in een verklaring.

"We zoeken naar een zelfde soort omgeving als Aigle-Martigny, die past bij de type renners die van plan waren om deel te nemen in Zwitserland."

De UCI wil uiterlijk 1 september duidelijkheid verschaffen over de eventuele nieuwe locatie.