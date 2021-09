Europese anti-corruptiesteun aan Oekraïne helpt niet

De steun die de Europese Unie aan Oekraïne geeft om corruptie te bestrijden, werkt niet. Het grootschalige corruptieprobleem in Oekraïne is de afgelopen jaren bijna niet verminderd. Volgens de Europese Rekenkamer komt dat grotendeels doordat de Europese Commissie te weinig controleerde of de hulp genoeg effect had.

Oekraïne heeft sinds 2014 in totaal bijna 8 miljard euro ontvangen aan financiële steun van de EU. Zo'n 66 miljoen daarvan was bedoeld om de corruptie in het land aan te pakken. Zo werd er bijvoorbeeld geïnvesteerd in onafhankelijke media en werden projecten gefinancierd die concurrentie in de Oekraïense economie moest stimuleren.

EU had beter moeten controleren

Maar vooral de projecten om de concurrentie te stimuleren, hebben volgens de rekenkamer niet gewerkt. "Aangezien ondernemingen in Oekraïne corrupte monopolies of oligopolies zijn, had de EU directer moeten optreden om belemmeringen voor vrije en eerlijke concurrentie weg te nemen", schrijft de rekenkamer. De instantie heeft niet gekeken of er Europees geld in corrupte handen is gekomen, maar kan dat niet uitsluiten.

Er is de afgelopen jaren ook veel geld naar Oekraïne gegaan om een onafhankelijke en corruptievrije rechtsspraak op te zetten. Maar volgens de rekenkamer hield de Commissie ook hier te weinig controle op de vorderingen. Een aanzienlijk aantal rechters en openbaar aanklagers moet nog een integriteitscontrole krijgen.

De rekenkamer wil dat de EU opnieuw gaat kijken naar de anti-corruptiesteun. Ook moet de Commissie scherper gaan controleren of het geld en de hulp daadwerkelijk goed besteed worden en effect hebben.