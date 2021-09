Britse met downsyndroom verliest abortuszaak

Heidi Crowter, een vrouw met het syndroom van Down, heeft een rechtszaak over de Britse abortuswet verloren. In de wet staat dat abortus tot het laatste moment is geoorloofd als het kind lijdt onder fysieke of mentale afwijkingen waardoor het ernstig gehandicapt is, waaronder het syndroom van Down.

Crowter (26) vindt de wet discriminerend en voerde aan dat de regering haar leven en dat van velen met down er niet mee respecteert. Abortus is in Engeland, Wales en Schotland eigenlijk alleen toegestaan tot 24 weken in de zwangerschap, maar in bepaalde gevallen geldt dus een uitzondering.

De rechters erkenden kort voor het uitspreken van het oordeel dat de zaak zeer gevoelig ligt en controversieel is. Maar zij benadrukten ook dat niet elke familie zich in staat voelt om te zorgen voor een kind met een (zware) handicap. Ook voerden ze aan dat sommige afwijkingen pas na 24 weken geconstateerd kunnen worden.

Crowter had de zaak aangespannen met twee anderen, een kind met het syndroom van Down en een moeder van een kind met het downsyndroom. Ze gaan in beroep tegen de uitspraak.