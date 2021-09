Medewerkers academische ziekenhuizen staken dinsdag

Zondagsdiensten

Medewerkers van alle umc's van Nederland doen mee, behalve die van het Radboudumc in Nijmegen. In de ziekenhuizen zal dinsdag alleen spoedeisende hulp beschikbaar zijn. Er worden zogenoemde zondagsdiensten gedraaid, dat wil zeggen dat de planbare zorg vervalt. Verschillende afdelingen, zoals radiologie, de operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen, zijn gesloten,

De impact is per ziekenhuis verschillend. FNV stelt dat ook afdelingen die niet meedoen, mogelijk afspraken moeten afzeggen omdat zij afhankelijk zijn van afdelingen die het werk wel neerleggen.

"We snappen dat dit een vergaande actie is", zegt de vakbond. "Maar we vinden ook dat de werkdruk waaronder medewerkers op de umc's moeten werken tot ongezonde situaties leidt voor medewerkers en patiënten." Het ziekteverzuim in de zorg is op het hoogste niveau sinds 2003 en volgens FNV vertrekken daarom steeds meer zorgverleners.

Loonsverhoging

De bond wil met de actie een loonsverhoging afdwingen. De werkgeversorganisatie NFU kwam vorige maand met een bod dat volgens FNV teleurstellend is; alleen verpleegkundigen en doktersassistenten zouden er in salaris iets op vooruit gaan. FNV en CNV wezen dat bod af.

De actie wordt afgekondigd ondanks de 675 miljoen euro die het kabinet vandaag extra beschikbaar stelde voor zorgsalarissen. Dat ziet de bond als een eerste goede stap, maar voor koopkrachtbehoud van alle zorgmedewerkers is dat volgens FNV niet genoeg.