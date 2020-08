Ploegarts Vanmol: 'Luchtpijp Jakobsen niet verbrijzeld'

Wielrenner Fabio Jakobsen vliegt deze middag terug naar Nederland, een week na zijn zware val in de Ronde van Polen. De arts van zijn ploeg Deceuninck-Quickstep, Yvan Vanmol, zal de renner opvangen en begeleiden bij zijn revalidatie in het universitair ziekenhuis van Leiden en vertelde woensdag bij Sporza dat er wel gesproken mag worden van een wonder.

Ook vertelt hij dat er geen sprake is van een verbrijzeling van zijn luchtpijp en gehemelte, zoals eerder wel werd gemeld. "Dat klopt totaal niet," vertelt Vanmol. "De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar die zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles. Hij communiceert nu via het scherm van zijn telefoon."

Mirakel

"Als je nu ziet dat Fabio opnieuw mobiel is, dat hij opnieuw kan staan, dat hij geen breuken heeft aan zijn onderste ledematen, ja: dan mag je gerust spreken van een mirakel," aldus Vanmol. Volgens de arts is de sprinter door de val wel zijn gebit kwijtgeraakt.

Jakobsen, die zich volgens de ploegarts ook nog alles tot aan de laatste ronde kan herinneren, komt met een medische vlucht terug naar Nederland. Eerder sprak Vanmol al de verwachting uit dat een terugkeer in de topsport voor Jakobsen reëel is.

Valpartij

De wielrenner was in de eerste etappe van de Poolse koers het grootste slachtoffer van een valpartij die werd veroorzaakt door Dylan Groenwegen, die van zijn lijn afweek. Jakobsen, de Nederlands kampioen, vloog over de hekken.

Hij onderging in Polen een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht en werd twee dagen in een kunstmatige coma gehouden.