Chinese vastgoedreus Evergrande wankelt, markten nerveus

Verontruste mensen bij het Evergrande-hoofdkantoor in Shenzhen - AFP

De Chinese vastgoedreus Evergrande zit in grote financiële problemen en zal een rentebetaling vandaag van 83 miljoen dollar waarschijnlijk niet kunnen ophoesten. Het gaat om een klein bedrag in vergelijking met de totale schuldenlast van 300 miljard dollar. Maar als Evergrande in gebreke blijkt, zou dat de hele Chinese vastgoedbubbel kunnen laten barsten. De Chinese autoriteiten vragen lokale overheden ondertussen om zich voor te bereiden op een mogelijke ondergang. Spaargeld kwijt Evergrande is de op een na grootste projectontwikkelaar in China. Het bedrijf is zo groot geworden door maar te blijven lenen. Niet alleen bij banken, maar ook bij bouwbedrijven heeft de ontwikkelaar nog veel onbetaalde rekeningen openstaan. Particuliere beleggers, bij wie Evergrande via tussenpersonen ook enorme bedragen heeft geleend, stonden vorige week nog op de stoep bij het hoofdkantoor om hun inleg terug te eisen. Ook consumenten die een woning willen kopen, voelen de problemen van de vastgoedreus. Zij betalen vaak jaren vooruit, maar hele wijken staan leeg, de prijzen van vastgoed kelderen en nu projecten niet meer afgebouwd worden, dreigen ze hun spaargeld te verliezen. De vrees is dat een faillissement van Evergrande niet alleen funest zal zijn voor de Chinese banken, en dan met name de kleinere lokale banken, maar ook voor talloze leveranciers en andere vastgoedbedrijven. Dat zou leiden tot een financiële crisis, die zomaar zou kunnen overslaan naar andere landen in Azië en daarbuiten. Too big to fail? De vraag is dan ook wat de Chinese overheid achter de schermen doet om een faillissement te voorkomen of de gevolgen onder controle te houden. Vanochtend heeft de Bank of China voor de tweede keer deze week miljarden in de markt gepompt om Chinese banken te ondersteunen. En Evergrande deed gisteren een persbericht uit, waarin gesteld werd dat er een oplossing was voor een andere rentebetaling in het Chinese Yuang die ook vandaag moest worden overgemaakt.

Quote De Chinese overheid lijkt niet bereid te zijn om veel geld in Evergrande te steken. Sjoerd den Daas, correspondent China

Analisten verwachten dat de Chinese overheid uiteindelijk ook zal ingrijpen om de enorme schulden te herstructureren. Maar het gaat wel om een privaat bedrijf, met een topman die tot de allerrijksten van China behoort en zijn rijkdom breed uitdroeg. En dat is wel een dilemma, zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Er zijn maar weinig bedrijven in China die zo groot zijn als Evergrande. De Chinese overheid lijkt niet bereid te zijn om veel geld in het bedrijf te steken. Maar tegelijkertijd willen ze voorkomen dat de pijn vooral terechtkomt bij huiseigenaren of mensen die in huizen hebben geïnvesteerd voor hun kinderen." In een jaar tijd is de beurskoers van Evergrande met 90 procent gedaald: van 25 Hongkongse dollar (2,74 euro) naar 2,60 Hongkongse dollar (0,29 euro). De aandelen van het bedrijf zijn dus nog maar een tiende waard in vergelijking met een jaar eerder.