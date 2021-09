De uitzending van 23 september

Evergrande in de problemen

De Chinese vastgoedgigant Evergrande zit in de problemen. Evergrande is de op een na grootste projectontwikkelaar in China, maar heeft betalingsproblemen. Beleggers hebben weinig vertrouwen in het voortbestaan van het bedrijf. Obligatieleningen voor vastgoedbedrijven worden in Azië massaal in de verkoop gedaan. Welke gevolgen heeft dat voor China en de rest van de wereld? Dat bespreken we met correspondent Sjoerd den Daas en met econoom Harold Benink.