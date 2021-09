Jongen (12) mag van rechter gevaccineerd worden ondanks bezwaar van vader

Een 12-jarige jongen mag zich laten vaccineren tegen corona hoewel hij geen toestemming heeft van zijn vader. Dat heeft een rechter in Groningen bepaald. De jongen stapte naar de rechter omdat hij zijn ernstig zieke oma wil bezoeken die aan longkanker lijdt. Hij is bang dat hij zijn oma zou kunnen besmetten en dat zij daaraan uiteindelijk zou kunnen overlijden.

De uitspraak werd eergisteren al gedaan, maar is nu naar buiten gebracht. De gescheiden ouders van de jongen staan op slechte voet met elkaar en kunnen het niet eens worden over de vaccinatie van hun kind. De moeder staat toe dat haar zoon wordt gevaccineerd, maar de vader is tegen vaccinatie en het testen van zijn zoon. De jongen liet weten zich niet gehoord te voelen door zijn vader en stapte daarom naar de rechter.

De vader zegt zich zorgen te maken over bijwerkingen van het vaccin en de gevolgen op langere termijn. Hij stelde in de rechtszaak dat de vaccinatie niet opweegt tegen de risico's op de bijwerkingen. De rechter legde in de uitspraak uit voorop te stellen dat kinderen wel degelijk corona kunnen krijgen.

Minder ziek

Kinderen worden volgens de rechter gemiddeld minder erg en minder vaak ziek dan volwassenen, maar kunnen alsnog langdurig ziek worden of langdurige gevolgen van de ziekte ervaren, zoals long covid. "Verder is het risico op het besmetten van anderen significant kleiner bij gevaccineerden dan bij ongevaccineerden", zegt de rechter in de uitspraak. De jongen mag zich nu direct laten vaccineren.

"Een uitspraak als deze zie ik niet zo vaak", zegt advocaat Bennie Werink tegen RTV Noord. Hij stond de jongen en zijn moeder bij. "Het is voor mij in elk geval voor het eerst dat ik het bij een coronavaccinatie zie."

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar mogen sinds juli zelf beslissen of ze worden gevaccineerd tegen corona of niet. 12- tot 17-jarigen mogen dat echter uitsluitend beslissen in overleg met hun ouders.