Rutte kritisch op 'onnadenkend' aanhalen Jodenvervolging door Baudet

Aan het begin van Baudets betoog vroeg D66-fractievoorzitter Jetten aan hem om excuses te maken voor een tweet waarin hij het begrip Holocaust tussen aanhalingstekens had gezet. Jetten stelde dat Baudet Joodse mensen pijn heeft gedaan, omdat het lijkt alsof de Forum-leider vraagtekens zet bij de moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Bij de opening had Rutte "letterlijk staan huilen" met mensen voor wie het monument belangrijk was, zei hij. Het had hem laten zien dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is, maar ook dat de geschiedenis "ongelofelijk gevoelig" kan liggen als die wordt aangehaald op "onnadenkende wijze".

Demissionair Rutte heeft op de tweede dag van de Politieke Beschouwingen op een indirecte wijze kritiek geuit op FvD-leider Baudet. Aan het begin van zijn betoog verwees Rutte naar het Holocaust Namenmonument in Amsterdam, dat zondag werd geopend. Rutte zei hierop in te gaan, "omdat gisteren het thema ook voorbijkwam in het debat".

Baudet wilde niets weten van excuses en zei dat aanhalingstekens betekenen dat het woord Holocaust in zijn tweet een citaat was. De tweet van Baudet was een reactie op een oproep zondag van vijf Joodse organisaties dat Kamerfracties zich expliciet zouden moeten uitspreken tegen het gebruik van Holocaustvergelijkingen in het coronadebat.

De organisaties schreven in hun brief dat dergelijke vergelijkingen ook in de Kamer worden gemaakt. Kamerleden van Forum voor Democratie hebben de afgelopen tijd vergelijkingen met de Jodenvervolging gemaakt, maar de partij wordt in de brief niet expliciet genoemd.

Andere symbolen

Na Jetten ging ook ChristenUnie-leider Segers gisteravond in op de kwestie. Hij vroeg aan Baudet om "andere symbolen" te gebruiken om "politieke meningsverschillen" te uiten. De FvD-leider stelde dat de Tweede Wereldoorlog "niet het eigendom is van een bepaalde groep".

Ook PvdA-leider Ploumen haalde stevig uit naar Baudet, omdat zij vindt dat Forum "walgelijke vergelijkingen" maakt tussen de coronacrisis en de Jodenvervolging. "Ik neem daar hard afstand van."

Tijdens het betoog van Baudet verlieten Kamerleden van D66 en GroenLinks de plenaire zaal en draaide minister De Jonge van Volksgezondheid hem de rug toe.