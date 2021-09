Nederlanders opgehaald van La Palma, vulkaan blijft zich roeren

Reisorganisatie TUI haalt vandaag alsnog tientallen Nederlandse vakantiegangers op van La Palma, waar de vulkaan Cumbre Vieja nog altijd as en lava spuwt. De vlucht is inmiddels van het eiland vertrokken en op weg naar Nederland, zegt een woordvoerder.

Het gaat om een groep van 79, die eigenlijk gisteren al opgehaald zou worden met een geplande vlucht. Die kon niet doorgaan, zegt een woordvoerder van TUI, "omdat de piloten zorgen hadden over as in hogere luchtlagen. Voor alle zekerheid is toen besloten niet te vliegen."

De Nederlanders hebben een extra nacht in hotels doorgebracht. Met de vlucht kunnen ook reizigers mee die hun vakantie willen afbreken. TUI zegt dat niet iedereen weg wil. Een aantal blijft in hun hotel aan de westkant van La Palma, of vertrekt naar Tenerife.

TUI vliegt deze week voorlopig niet met nieuwe vakantiegangers naar La Palma. Mensen kunnen hun reis verplaatsen of een andere bestemming kiezen. "La Palma is een van de kleinere Canarische eilanden, het gaat niet om grote aantallen reizigers."

Lava stroomt minder snel

De Cumbre Viejo barstte zondag voor het eerst in vijftig jaar uit. Voorafgaand daaraan was er een reeks aardbevingen. Door de lavastroom zijn inmiddels z'n 350 huizen verwoest. Ook is er veel schade aan infrastructuur en boerenland. Er zijn geen gewonden of dodelijke slachtoffers.

Het tempo waarmee de lava over het Canarische eiland stroomt, is inmiddels afgenomen tot vier meter per uur. Eerder deze week was dat nog 700 meter per uur. Er bestaan zorgen dat de dikke lavastroom daardoor een groter oppervlak bereikt en meer schade aanricht. Op sommige plekken is de lavamassa vijftien meter hoog.

Experts waarschuwen dat er explosies, landverschuivingen en giftige gassen kunnen vrijkomen zodra de lava de zee bereikt.

De Spaanse koning Felipe VI en koningin Letizia, en premier Sánchez zouden vandaag het eiland bezoeken.