Rwanda organiseert WK wielrennen in 2025: koers op de Muur van Kigali?

Rwanda organiseert over vier jaar als eerste land in Afrika de wereldkampioenschappen wielrennen. De internationale wielerbond UCI heeft de WK van 2025 toegewezen aan de Rwandese hoofdstad Kigali.

De kans is daardoor groot dat de strijd om de regenboogtruien gaat plaatsvinden rond de 'Muur van Kigali', een kasseienklim van bijna 500 meter met een steil stuk van 18 procent.

Het was al bekend dat de WK wielrennen in 2025 in Afrika zouden plaatsvinden. Naast Kigali had ook de Marokkaanse stad Tanger zich kandidaat gesteld.

De keuze is tijdens de huidige WK in België gevallen op het wielergekke land dat al jaren de Ronde van Rwanda organiseert. De achtdaagse rittenkoers, met de Muur van Kigali als bekende scherprechter, maakt sinds 2009 onderdeel uit van de UCI-kalender.

In 2016 publiceerden we onderstaande video over de Ronde van Rwanda. Destijds werd er nog gekscherend gesproken over het organiseren van een WK in het land.