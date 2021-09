Rutte 'niet getrouwd' met verhuurderheffing

Rutte benadrukte wel dat er haken en ogen aan zitten en net als plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Hermans gisteren is hij er voorstander van om na een aanpassing de verhuurders concrete doelen mee te geven, bijvoorbeeld dat ze bouwen voor ouderen. "Ik ben niet getrouwd met de verhuurderheffing, maar afschaffen kost wel geld", zei Rutte erover.

'Sluizen niet open'

De premier benadrukte in het algemeen dat veranderingen in de plannen van het kabinet moeten gebeuren "binnen een zekere mate van verstandig begrotingsbeleid en dat de sluizen niet moeten worden opengezet." Rutte hoopt daarmee "vanavond een eind te kunnen komen". Hij zei dat de Kamer dan ook duidelijk moet maken hoe het wordt betaald.

Rutte voegde eraan toe dat de veranderingen vandaag zich mogelijk zouden kunnen beperken tot het miljard euro waarvan VVD, D66 en CDA al eerder hadden aangegeven dat daarover zou kunnen worden gepraat. "En als de formatie op gang komt, kun je daar een grotere wijziging bespreken", zei hij.

Als leider van de grootste partij voelt Rutte in de formatie een bijzondere verantwoordelijkheid, maar hij benadrukte ook "dat de VVD maar 22 procent van de stemmen heeft en dat dus 78 procent van de verantwoordelijkheid bij anderen ligt".

Moties niet op voorhand uitgevoerd

Gisteren gaven alle negentien fracties hun visie en er werden ook verschillende voorstellen gedaan om de plannen van het kabinet te veranderen.

Rutte wil niet op voorhand zeggen of het kabinet moties die de Tweede Kamer later vandaag eventueel zal aannemen uitvoert. Aan het begin van de tweede dag van de Beschouwingen vroegen PvdA-leider Ploumen en anderen hem daar nu al op in te gaan.

De premier zei daarover dat moties die tegen de zin van de bewindslieden worden aanvaard, altijd eerst in het kabinet worden besproken en dat dat ook nu zal gebeuren.