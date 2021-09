Formule 1-team Haas rijdt ook volgend jaar met 'rookies' Schumacher en Mazepin

Formule 1-coureur Mick Schumacher rijdt ook in 2022 voor de Amerikaanse renstal Haas. Het team, dat dit seizoen als enige nog geen WK-punt wist te pakken, verlengt ook het contract van de Rus Nikita Mazepin.

Beide coureurs zijn bezig aan hun eerste jaar in de koningsklasse van de autosport. De 22-jarige Schumacher en Mazepin stapten eind vorig jaar over van de Formule 2 naar de Formule 1. Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, deed dat als kampioen van de Formule 2.

In hun eerste jaar op het hoogste niveau fungeren de twee 'rookies' vooralsnog als veldvulling. Het beste resultaat van Schumacher in de Formule 1 is de twaalfde plaats, Mazepin werd een keer veertiende. De Rus viel in drie van de laatste vier grands prix uit.

'2021 was een jaar om te leren'

Teambaas Günther Steiner legt in het persbericht uit dat ze bij Haas gekozen hebben voor continuïteit achter het stuur. "2021 was voor Mick en Nikita een jaar om te leren en dat hebben ze gedaan. Het was een zwaar seizoen, gezien onze auto en de beperkte middelen. We hebben er vertrouwen in dat we in 2022 een volgende stap kunnen maken."

Mazepin heeft zijn plekje bij Haas niet enkel te danken aan zijn kwaliteiten als coureur, maar ook in belangrijke mate aan het vermogen van zijn vader Dimitri. Diens bedrijf, een kunstmestproducent, is een belangrijke sponsor van het team.