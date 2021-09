Vaccinatie verplicht voor Amerikaanse sporters, NOC*NSF blijft bij dringend advies

Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen worden niet verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat vertelt een woordvoerder van NOC*NSF naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het Amerikaans olympisch comité.

Daarin staat dat alle Amerikaanse sporters die willen meedoen aan de Olympische Winterspelen in Peking zich moeten laten vaccineren. De vaccinatieverplichting geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor alle coaches en andere stafleden.

Veilige omgeving

De verplichting geldt vanaf 1 november en is ook van kracht bij alle trainingsfaciliteiten van de Amerikaanse sportkoepel. Alleen voor sporters en stafleden met een medische of religieuze vrijstelling wordt een uitzondering gemaakt, maar zij moeten zich dan wel dagelijks laten testen op het coronavirus.

"Hiermee zijn we beter in staat om een veilige en productieve omgeving te creëren voor Team USA", aldus directrice Sarah Hirshland. "We krijgen hierdoor weer continuïteit in de planning, voorbereiding en service die we bieden aan atleten. Deze pandemie is nog lang niet over."

Dringend advies

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had alle olympische deelnemers in Tokio wel dringend opgeroepen om zich vooraf te laten inenten, maar stelde dat niet verplicht. Afgelopen zomer deden ruim zeshonderd Amerikaanse sporters mee aan de Olympische Spelen in Tokio, waarvan er zo'n honderd niet waren gevaccineerd.

NOC*NSF blijft erbij dat atleten niet worden verplicht, maar geeft sporters een dringend advies om het wel te doen. In Tokio was ruim 99 procent van de Nederlandse olympiërs gevaccineerd.